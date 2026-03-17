Il successo sulla Spagna nel torneo di Porto Rico ci dà il pass Zandalasini la trascinatrice Andiamo a Berlino | azzurre al Mondiale dopo 32 anni

L’Italia di basket femminile ha raggiunto il Mondiale di Berlino dopo 32 anni, grazie alla vittoria sulla Spagna nel torneo di Porto Rico, con Zandalasini protagonista. L’ultima volta che la nazionale aveva partecipato a questa competizione risale al 1994, quando la capitana era Laura Spreafico, l’unica giocatrice dell’attuale formazione già nata. Ora, l’obiettivo è rappresentato da questa storica qualificazione.

L’ultima volta che l’ Italbasket femminile (IG @federbasket) era approdata ai Mondiali, nel 1994, la sola azzurra già nata dell’attuale Nazionale era la capitana, Laura Spreafico. Un motivo in più per definire eccezionale il pass iridato conquistato dalle ragazze nel ‘pre-Mondiale’ a Porto Rico, con una serie di vittorie da ricordare. In particolare, il 68-56 sulla Spagna nella notte italiana fra domenica e ieri sancisce la qualità del livello del nostro movimento. Le iberiche ci erano arrivate davanti sul podio degli ultimi Europei, nel corso dei quali avevamo in ogni caso stupito arrivando fino al bronzo – e la loro selezione nazionale rappresenta da tempo l’eccellenza di questo sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il successo sulla Spagna nel torneo di Porto Rico ci dà il pass, Zandalasini la trascinatrice. Andiamo a Berlino: azzurre al Mondiale dopo 32 anni Articoli correlati LIVE Italia-Spagna 68-56, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: SI VA A BERLINO! Zandalasini trascinatrice, è fatta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ci salutiamo per quest’oggi, ma ricordatevi che, questa volta, il basket femminile tricolore continuerà e... Leggi anche: Impresa Italdonne: Spagna battuta, arriva la qualificazione al Mondiale dopo 32 anni Una selezione di notizie su Porto Rico Discussioni sull' argomento Pre-Mondiale, Italia-Porto Rico 78-41. Stasera Azzurre con la Nuova Zelanda (22.00, SkySport, RaiSport e Dazn); L'Itabasket femminile fa un'altra impresa: Italia qualificata ai Campionati del mondo di pallacanestro 2026!; Italia Nuova Zelanda: orari e dove vedere il match di qualificazione ai Mondiali; L'Italbasket femminile torna ai Mondiali con tanto Famila in campo. SEMIFINALEEEEEEE Per la prima volta nella sua storia, l'Italia conquista un posto nelle semifinali del World Baseball Classic: battuto Porto Rico 8-6 a Houston. Nella notte tra lunedì e martedì una tra Giappone e Venezuela ci dirà se gli azzurri sono " - facebook.com facebook Baseball, Italia per la prima volta vola in semifinale al World Classic: battuto il Porto Rico x.com