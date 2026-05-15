Da Sempio a Marco Poggi le risposte di Stasi ai pm | Il fratello di Chiara mi chiese dei video intimi

Lo scorso anno, Alberto Stasi è stato ascoltato come persona informata sui fatti dalla Procura di Pavia in un procedimento che coinvolge anche Andrea Sempio. Durante l'interrogatorio, Stasi ha riferito che il fratello di Chiara Poggi gli avrebbe chiesto dei video intimi. Le dichiarazioni sono state rese nel contesto di un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle implicazioni di quanto riferito. La procura prosegue le verifiche sulla base di queste testimonianze.

Lo scorso anno Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi, è stato sentito come persona informata sui fatti in questo filone di indagini su Andrea Sempio da parte della Procura di Pavia. Ecco come ha risposto alle domande su Marco Poggi, Andrea Sempio e sui video intimi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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