Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile nuovo partito promosso da un politico noto nel panorama nazionale, che alcuni considerano l’ultimo dei sostenitori storici di un movimento politico ormai frammentato. La figura in questione, coinvolta in recenti polemiche con l’ex leader del movimento, ha visto circolare l’ipotesi di una sua nuova formazione politica. Tuttavia, le voci su un progetto elettorale sembrano più vicine a un’operazione di intrattenimento che a un reale tentativo di conquista delle urne.

Torna periodicamente la “suggestione” di un partito di Alessandro Di Battista, forse l’ultimo dei grillini originari rimasti, anche più di Beppe Grillo con il quale è entrato in polemica dopo la scelta di sostenere Draghi e il governo ‘arcobaleno’. Dibba, che in questi anni ha trasformato la sua immagine da deputato che gridava “Honestà” a pensatore giramondo, tra reportage e libri, dando l’idea di poter o voler somigliare al giovane Che Guevara e i suoi “diari in motocicletta”. Fuori dai governi Conte, amicizia russa. Proprio lui, rimasto fuori da due Esecutivi Conte e dal Parlamento (per scelta dell’ex premier o per sua volontà nessuno lo... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da Raggi ad Albanese: il “partito” di Di Battista è pronto… per il botteghino più che per le urne

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