Da Perugia a Terni Un vero e proprio museo diffuso tutto da ammirare
Dalla città di Perugia a Terni, si estende un percorso che permette di scoprire un museo diffuso ricco di testimonianze storiche e architettoniche. La XVI edizione della Giornata Nazionale Dimore Storiche ha offerto l’opportunità di visitare diversi siti aperti al pubblico, evidenziando l’importanza della tutela e della cura di questi patrimoni. L’evento ha coinvolto numerose strutture che conservano testimonianze di epoche passate, invitando i visitatori a conoscere e apprezzare le dimore storiche presenti sul territorio.
Un’occasione preziosa per riflettere sulla necessità di favorire la tutela e la manutenzione dei musei diffusi del nostro Paese, quella della XVI edizione della Giornata Nazionale Dimore Storiche. A partecipare all’evento c’è anche l’ Umbria. Vediamo alcune proposte. A Perugia saranno visitabili il Castello di Monticelli (nella foto) a Marsciano, il Castello del Cardaneto a Montone aperto per 4 visite su appuntamento alle ore 11, alle 12, alle 15 e alle 16, con un massimo di 10 persone per turno. E poi Palazzo Ansidei a Perugia, costruito nel Settecento sulle mura etrusche della città; ha un’originale forma a ferro di cavallo con un suggestivo cortile interno e una vista che spazia in direzione del lago Trasimeno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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