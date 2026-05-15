Da Perugia a Terni Un vero e proprio museo diffuso tutto da ammirare

Dalla città di Perugia a Terni, si estende un percorso che permette di scoprire un museo diffuso ricco di testimonianze storiche e architettoniche. La XVI edizione della Giornata Nazionale Dimore Storiche ha offerto l’opportunità di visitare diversi siti aperti al pubblico, evidenziando l’importanza della tutela e della cura di questi patrimoni. L’evento ha coinvolto numerose strutture che conservano testimonianze di epoche passate, invitando i visitatori a conoscere e apprezzare le dimore storiche presenti sul territorio.

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