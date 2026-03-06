Tutto quello che c’è da sapere ma proprio tutto sulla riforma della giustizia 

Da circa vent’anni si discute della separazione delle carriere nella giustizia italiana, una proposta sostenuta inizialmente da giuristi, magistrati e politici di sinistra. Il Parlamento ha approvato definitivamente questa riforma il 30 ottobre 2025 con una maggioranza di centrodestra. La decisione segna un passo importante nel processo di revisione del sistema giudiziario.

Separazione delle carriere dei magistrati: cosa cambia davvero con la riforma Nordio e cosa prevede il referendum del 22-23 marzo tra giudici, pm e CSM Della "separazione delle carriere" si parla da circa 20 anni. Proposta inizialmente anche da giuristi, magistrati ed esponenti politici di sinistra, la separazione delle carriere è stata approvata definitivamente il 30 ottobre 2025 dal Parlamento a maggioranza di centrodestra. Poiché si tratta di una riforma costituzionale, e dato che non ha ottenuto la maggioranza dei due terzi nelle quattro votazioni che l'hanno approvata (due alla Camera e due al Senato), il 22-23 marzo si terrà il referendum confermativo.

