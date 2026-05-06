Terni 48ª edizione della Maratona delle Acque | Da tutta Italia per ammirare le bellezze naturali del territorio

A Terni si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 48ª edizione della Maratona delle Acque, in programma domenica 10 maggio. La manifestazione podistica, organizzata dall’Amatori Podistica Terni, coinvolge atleti provenienti da diverse regioni italiane e si svolge lungo un percorso che attraversa le aree naturali del territorio. La maratona unisce pratiche sportive, promozione del benessere e valorizzazione del patrimonio locale.

Una manifestazione podistica storica che unisce sport, benessere e valorizzazione del territorio. La sede dell’Amatori Podistica Terni ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della 48ª edizione della Maratona delle Acque, in programma domenica 10 maggio. Due i percorsi a disposizione.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, la Maratona delle acque tra sport e natura: il programma? Cosa scoprirai Dove si svolgeranno le attività di sabato prima della gara? Quali percorsi sono stati creati per i partecipanti più piccoli? Come si... Leggi anche: Alla scoperta delle bellezze del territorio: tornano le giornate Fai di primavera Altri aggiornamenti Terni, la sfilata della 130esima edizione del Cantamaggio Ternano - FOTO 1Una serata di magia, tradizione, festa popolare, divertimento e sana competizione. È andata in scena giovedì 30 aprile la sfilata dei carri del Cantamaggio Ternano. La 130esima edizione della storica ... corrieredellumbria.it Terni, si accendono i riflettori sulla 130esima edizione del Cantamaggio. Cinque i carri allegorici in garaAlle 21 le creazioni dei gruppi maggiaioli, allineate in precedenza nel parcheggio della stazione, attraverseranno alcune strade fino a giungere in piazza Europa ... corrieredellumbria.it