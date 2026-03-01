Volley Bergamo 1991 Kendall Kipp | Siamo nel nostro miglior momento Il 3-0 su Busto all’Arena ha cambiato la stagione

Kendall Kipp, giocatrice del Volley Bergamo 1991, ha dichiarato che la squadra si trova nel suo miglior momento, dopo aver vinto per 3-0 contro Busto all’Arena. La partita, conclusa con successo, ha segnato un punto di svolta nella stagione del team. Quando Kipp colpisce con forza, il pubblico presente nell’impianto bergamasco reagisce con entusiasmo.

L’opposto americano delle rossoblù fa il punto sulla stagione della squadra e personale, al rientro dopo un lungo stop per infortunio. E guarda all’avventura ai playoff: “Antropova? Non si può fermare, dovremo trovare il modo per limitarla e rispondere ai suoi punti” Bergamo. Quando Kendall Kipp mette giù la palla con la sua forza, il pubblico del Volley Bergamo 1991 si infiamma. L’opposto americano classe 2000, alunna dell’università di Stanford e da un paio d’anni sbarcata in Europa, è uno dei pilastri della squadra rossoblù: è arrivata in estate dopo l’esperienza al Vakifbank, con cui ha vinto il campionato turco, pur dovendo rimanere ferma per diversi mesi per un infortunio alla caviglia destra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Inizia il momento più atteso della stagione. Domenica 1 marzo, alle 16, Volley Bergamo 1991 scenderà in campo al PalaBigMat di Firenze per Gara 1 dei playoff scudetto. #VolleyBergamo #SavinoDelBeneScandicci #Firenze #Volley #TerzoTempoSportMaga facebook