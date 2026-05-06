A Signa si prepara una stagione ricca di appuntamenti con “Sogno d’Estate”, un programma che da maggio ad agosto proporrà più di quaranta eventi gratuiti. La rassegna comprende iniziative di vario genere, tra cultura, spettacolo, musica e sport, tutte distribuite sul territorio locale. La serie di eventi si svolgerà nei mesi estivi, offrendo occasioni di intrattenimento e partecipazione per i cittadini.

Arriva a Signa " Sogno d’Estate ", il cartellone che da maggio ad agosto porterà sul territorio oltre quaranta eventi gratuiti tra cultura, spettacolo, musica e sport. La rassegna è stata presentata ieri al Museo della Paglia alla presenza del sindaco Giampiero Fossi e della presidente della Pro Loco Letizia Pancani. Si partirà dunque sabato 9 maggio, a Villa Alberti, con "Vincere il dolore", in ricordo del dottor Fabrizio Giannelli; più tardi il pranzo "Ciak si gira" a Villa Castelletti a cura dell’Associazione Villaggio Scolastico Artigiano, con l’obiettivo di finanziare il documentario dedicato a questa realtà. Domenica 19, sempre a Villa Castelletti, ecco "Ad memoriam", concerto in memoria di Franco Privitera e Franca Peruzzi a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco “Sogno d’estate“: eventi da maggio ad agosto

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