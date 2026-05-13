Bernardo Silva è al centro delle attenzioni della Juventus, che lo considera un obiettivo prioritario per il mercato in corso. Recentemente, il portoghese ha contattato telefonicamente Cristiano Ronaldo e Danilo, creando un collegamento tra lui e i bianconeri. La trattativa sembra in fase avanzata e il club sta monitorando da vicino gli sviluppi in vista di eventuali accordi. Attualmente, il nome di Silva rappresenta il punto focale delle strategie di mercato della squadra.

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© Calcionews24.com - Bernardo Silva è il grande sogno della Juve: la telefonata del portoghese a CR7 e Danilo lo avvicina ai bianconeri!

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