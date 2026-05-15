Da Elisa ai The Colors ecco la scaletta del concerto Radio Italia in Duomo
Stasera, venerdì 15 maggio, piazza del Duomo a Milano ospita la nuova edizione del concerto Radio Italia Live. L'evento prevede un'esibizione di diversi artisti, tra cui Elisa e i The Colors, con una scaletta che comprende più brani. La piazza è pronta ad accogliere il pubblico che si raduna per ascoltare le esibizioni dal vivo. L'organizzazione ha predisposto le misure di sicurezza e i servizi per i partecipanti, che potranno assistere all'evento in modo regolare.
Tutto pronto a Milano l'appuntamento con la grande musica dal vivo. Questa sera, venerdì 15 maggio, piazza del Duomo ospita la nuova edizione del concerto Radio Italia Live. L'inizio dell'evento, considerato il più grande appuntamento gratuito di musica live in Italia, è fissato per le ore 20.40. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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