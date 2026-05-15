Da Elisa ai The Colors ecco la scaletta del concerto Radio Italia in Duomo

Stasera, venerdì 15 maggio, piazza del Duomo a Milano ospita la nuova edizione del concerto Radio Italia Live. L'evento prevede un'esibizione di diversi artisti, tra cui Elisa e i The Colors, con una scaletta che comprende più brani. La piazza è pronta ad accogliere il pubblico che si raduna per ascoltare le esibizioni dal vivo. L'organizzazione ha predisposto le misure di sicurezza e i servizi per i partecipanti, che potranno assistere all'evento in modo regolare.

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