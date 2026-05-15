Da dove vengono i problemi del Milan

Da ultimouomo.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan attraversa un momento difficile, con una crisi che coinvolge principalmente aspetti istituzionali e organizzativi. La società si trova a dover affrontare problemi interni che compromettono la stabilità e le strategie di lungo termine. Questa situazione si aggiunge alle difficoltà sportive, creando un quadro complesso che influisce sulla gestione generale del club. Le tensioni e le questioni legali legate alla proprietà e alla governance sono elementi che contribuiscono a questa fase delicata.

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Il Milan è in una situazione nera: non vi sto certo dando una notizia. La società rossonera è nel bel mezzo di una crisi istituzionale che, ancora prima dei risultati, mina ogni ambizione progettuale sul futuro. Ancora una volta il Milan arriva in primavera chiedendosi se non sia necessario ripartire da zero. Le indiscrezioni di questi giorni, con il dissidio tra Allegri e Ibrahimovi? deflagrato non appena la squadra ha avvertito un calo di rendimento, sono solo le ultime testimonianze di una gestione priva di una direzione precisa, dove i confini delle mansioni sono nebulosi. I tifosi, in tutto questo, si sentono smarriti e nella turistificazione di San Siro sembrano quasi ospiti sgraditi a casa propria. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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