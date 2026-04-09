Dentro i modi di dire da dove vengono e cosa ci dicono

L'Associazione Ponte Insieme si può organizza un evento dedicato alla presentazione del libro

L'Associazione Ponte Insieme si può vi invita a partecipare alla presentazione del libro "Modi di dire" di Vittorio Pampagnin. «Un incontro pubblico aperto a tutti, dedicato alla scoperta di espressioni, curiosità e significati della nostra lingua. Un tuffo nelle frasi o locuzioni tipiche il cui. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Cardinale Grech: "Algoritmi ci manipolano, ci dicono anche cosa pensare""Come le candele votive di Sant'Agata illuminano la notte, così la speranza illumina il buio della vita.

Cosa ci dicono le foto del 2016? Ci vestivamo peggio ma ci preoccupavamo meno del giudizioTikTok e Instagram da giorni sono il regno della nostalgia: dominano incontrastate le foto del 2016.

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"La storia di Rosi si conclude nel migliore dei modi: l’animale ha finalmente trovato una casa ed è stato adottato. Dopo un periodo lungo e non privo di difficoltà, la gatta può ora contare sulla sicurezza di una famiglia e su un ambiente stabile in cui vivere. A pr - facebook.com facebook