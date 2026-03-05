Le foto che state vedendo della guerra in Iran non sono tutte vere | abbiamo cercato da dove vengono

Le immagini e i video degli attacchi in Iran diffusi sui social e sui media non sono tutti autentici. Alcuni contenuti sono stati creati con l’intelligenza artificiale e mostrano scenari di bombardamenti, vittime e distruzioni che in realtà non si sono verificati. La loro provenienza è stata verificata e si evidenzia come siano frutto di manipolazioni digitali.