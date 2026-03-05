Le foto che state vedendo della guerra in Iran non sono tutte vere | abbiamo cercato da dove vengono
Le immagini e i video degli attacchi in Iran diffusi sui social e sui media non sono tutti autentici. Alcuni contenuti sono stati creati con l’intelligenza artificiale e mostrano scenari di bombardamenti, vittime e distruzioni che in realtà non si sono verificati. La loro provenienza è stata verificata e si evidenzia come siano frutto di manipolazioni digitali.
Foto e video generati con l’intelligenza artificiale degli attacchi in Iran sono comparsi su social e testate giornalistiche: bombardamenti, morti e distruzioni mai avvenuti. La nostra analisi rivela account fake e contenuti manipolati che alimentano disinformazione sul conflitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi
