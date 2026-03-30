Francia show di Doué e Thuram | Colombia abbattuta 3-1 negli USA

Durante il tour negli Stati Uniti, la nazionale francese ha battuto la Colombia con un punteggio di 3-1, grazie alle prestazioni di Désiré Doué e Thuram. Doué si è distinto come protagonista nel match, contribuendo alla vittoria della squadra. La gara ha visto la Francia dominare l'incontro, consolidando la sua presenza nel panorama internazionale.

La Francia domina il tour americano e certifica l’esplosione internazionale di Désiré Doué, protagonista assoluto nel 3-1 rifilato alla Colombia. Il talento del Paris Saint-Germain ha bagnato il debutto al gol con la nazionale maggiore siglando una doppietta d’autore: la prima rete al 30’ con una conclusione dalla distanza deviata da Muñoz, la seconda nella ripresa su assist di un ispirato Marcus Thuram. L’attaccante dell’ Inter, autore anche del raddoppio sul finire del primo tempo, ha confermato uno stato di forma straripante prima di lasciare il posto a Mbappé al 78’, lanciando un messaggio chiarissimo a Simone Inzaghi in vista del derby d’Italia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Francia, show di Doué e Thuram: Colombia abbattuta 3-1 negli USA Articoli correlati Leggi anche: Francia supera la Colombia con doppietta di Doue, vittoria 3-1. Convocati Francia: la decisione di Deschamps su Kalulu e Thuram per le partite con Brasile e Colombia. La lista completadi Redazione JuventusNews24Convocati Francia: la decisione del ct Deschamps su Kalulu e Thuram per le partite della nazionale transalpina. Contenuti utili per approfondire Francia show di Doué e Thuram Colombia... Temi più discussi: Francia in forma Mondiale: Doué firma la prima doppietta, Deschamps vanta una rosa lunghissima; Doue raggiante dopo aver sbloccato il conto dei gol con la Francia; Thuram rinasce in nazionale, gol e assist in Colombia-Francia 1-3; Thuram ritrova il sorriso in Nazionale! Gol e assist nel 3-1 Francia alla Colombia. Tris Francia alla Colombia: in rete anche Thuram, a riposo i due del MilanNell’amichevole contro la Colombia arrivano segnali più che positivi, soprattutto grazie alla prestazione di Désiré Doué, protagonista assoluto del match. tuttonapoli.net Doué, la prima volta con la Francia: Lo spazio ora arriva in maniera naturaleSerata da ricordare per Désiré Doué, grande protagonista nel successo della Francia contro la Colombia. Il giovane attaccante del. tuttomercatoweb.com 96 anni fa nasceva ESTELLA BLAIN (Parigi, Francia, 30 marzo 1930 - Port-Vendres, Francia, 1 gennaio 1982). Estella Blain, pseudonimo di Micheline Estellat, è stata un'attrice e cantante francese. Nata in una modesta famiglia basca, trascorse l'infanzia nel q - facebook.com facebook È una Francia in formato Mondiale: 3-1 in amichevole contro la Colombia e prima doppietta in Nazionale maggiore per Doué x.com