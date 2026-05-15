Negli anni ha cambiato forma, intensità e significato, passando dalle linee drammatiche Anni 60 ai look del 2010, fino alla recente estetica clean girl che sembrava averlo quasi cancellato. Eppure, l’ eyeliner continua a essere un punto fermo in tantissime make-up routine. E ultimamente, complice la cultura pop e i trend social, sembra essere diventato il must-have di donne ambiziose, consapevoli, determinate a occupare uno spazio ben preciso. Da sempre è associato a un’idea precisa di femminilità: controllata, magnetica, sicuramente decisa. Basta pensare all’immaginario di Cleopatra, che trasformò il trucco occhi in un simbolo di regalità e potere, o alle dive hollywoodiane come Marilyn Monroe e Audrey Hepburn, che usarono il cat eye per costruire alcune delle immagini femminili più memorabili del Novecento. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da Cleopatra a Il Diavolo veste Prada 2, l’eyeliner continua a essere simbolo di ambizione e affermazione femminile. Ecco perché

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Miranda non dice più ad Andy di «non essere ridicola» perché «tutti vogliono essere noi»: ecco com'è Il Diavolo veste Prada 2Oggi Miranda non dice più ad Andy Sachs di «non essere ridicola» perché «tutti vogliono essere noi»: con i tagli che la crisi della carta stampata e...

Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle...

Il diavolo veste Prada 2, tutti i riferimenti al primo filmDai camei delle celebrità al finale emozionante, una panoramica piena di spoiler dei riferimenti al film originale e delle guest star presenti nel sequel ... vanityfair.it

Il Diavolo veste Prada 2 sbarca a Milano, cercasi comparse per una scena da girare a BreraLe riprese de Il Diavolo veste Prada 2 sbarcano a Milano. La produzione è alla ricerca di circa 2000 comparse sul posto. I casting cominceranno il prossimo 16 settembre. Leggi tutte le news di ... fanpage.it