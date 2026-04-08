Per il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle vere maniche per il suo corpetto color ghiaccio. Un pezzo decisamente scenografico, quasi effetto nuvola, che l'attrice ha abbinato a un paio di pantaloni ampi di pelle nera. Il tutto firmato Vaquera. A impreziosire il look? I gioielli firmati Bvlgari. Meryl Streep, dal canto suo, ha nuovamente riproposto il rosso, un colore - oltre al ceruleo naturalmente -, che definiremmo simbolo di questa pellicola. Ma la vera notizia è che Miranda finalmente veste Prada. La sua scelta, infatti, è ricaduta su un completo su misura di giacca doppiopetto dal fit over e pantaloni abbinati della casa italiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a Seoul

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Il tour del Diavolo veste Prada 2 parte dal Messico: i primissimi look delle protagoniste (compresa una T-shirt Pantone Ceruleo)Le due attrici hanno sfoderato tutta la propria dose di glamour fin dalle prime battute di questa tappa messicana, ovvero la conferenza stampa,...

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Cinema, al via il tour mondiale de Il Diavolo Veste Prada 2Roma, 31 mar. (askanews) – Meryl Streep e Anne Hathaway hanno dato il via al tour mondiale del nuovo film 20th Century Studios Il Diavolo Veste Prada 2 a Città del Messico, negli spazi de La Casa Az ... askanews.it

Il trio si esibisce dal vivo dopo 8 anni a Città del Messico, video e scaletta. Dopo 8 anni, gli XX inaugurano a Città del Messico la prima delle tre serate del loro ritorno live, con una scaletta che ripercorre tutta la carriera, include brani solisti e si conclude con un - facebook.com facebook

Giuseppe Gentile: «Città del Messico ’68 fu un incubo, con due record mi sfuggì l’oro. Pasolini mi scelse per Medea, ma non sapevo recitare» x.com