Dopo quattordici anni di attività, lo spazio espositivo dedicato ai fumetti ha chiuso la scorsa estate, generando reazioni di protesta tra i visitatori e sostenitori. La decisione è stata comunicata ufficialmente, suscitando numerose petizioni e brevi manifestazioni pubbliche. Attualmente, sono quattro i progetti che si contendono il locale precedentemente dedicato ai giochi, tra cui uno chiamato Simbiocity. La gestione del locale e le alternative future sono ancora oggetto di discussione tra le parti coinvolte.

Wow Spazio Fumetto dopo quattordici anni ha chiuso la scorsa estate tra flash mob, petizioni e polemiche contro il Comune. Non c'è stato verso. Archiviato il museo del fumetto, ora ci sono quattro operatori in corsa per aggiudicarsi la palazzina ex Atm di viale Campania 12 rimasta vuota. La giunta Sala ha lanciato un bando per la concessione dello spazio «per la realizzazione di un progetto culturale, sociale e aggregativo» che si è chiuso lo scorso marzo e la commissione di gara ha approvato l'elenco degli operatori ammessi alla «fase 2», la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Erano cinque le buste arrivate entro la scadenza ma quella presentata da «L'Orbita by Ziva Gem Ets» è stata immediatamente scartata perchè il plico non era sigillato ermeticamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Biblioteca dei giochi a Simbiocity. 4 in corsa per l’ex "Wow Spazio Fumetto"

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