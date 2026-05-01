A Monza, il Museo del Fumetto trova una nuova sede, spostandosi dallo storico Spazio Wow al quartiere Cederna. La decisione si concretizza con l’apertura di uno spazio dedicato alle storie illustrate, lontano dalla tradizionale collocazione milanese. La scelta di questa città rappresenta un cambiamento rispetto al passato, offrendo ai visitatori un punto di riferimento per l’arte del fumetto.

Monza – Il sogno delle nuvolette parlanti e delle storie a vignette ha trovato casa. E non a Milano, come per decenni si sarebbe dato per scontato, ma a Monza. Nel quartiere Cederna, tra le mura dell’ex biblioteca di via Zuccoli, sta per rinascere uno dei presidi culturali più amati dagli appassionati: il Museo del Fumetto, erede dello storico Spazio Wow chiuso lo scorso anno nel capoluogo lombardo. La svolta . La svolta è arrivata ieri: la giunta comunale di Monza ha deliberato il pubblico interesse della proposta avanzata dalla Fondazione Franco Fossati, aprendo così la strada alla riqualificazione dell’immobile. Un luogo che negli ultimi...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Museo del Fumetto sarà a Monza: dallo storico Spazio Wow al quartiere Cederna

Notizie correlate

Asta per salvare l’archivio: “Wow Spazio Fumetto” rimasto senza casa ora pensa alla rinascitaMilano – Un’asta benefica spunta all’orizzonte per salvare l’archivio del Museo “Wow Spazio Fumetto“, un immenso patrimonio di oltre 500mila pezzi...

Da Milano a Monza e Brianza. Il Museo del Fumetto cerca casa. Bona: "Qui c’è terreno fertile"Sarà Monza l’erede del Museo del Fumetto di Milano? La domanda è lecita, ed è corroborata da una serie di avvenimenti e di intenzioni che fanno di...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Desio diventa città del Fumetto: convenzione di due anni con Fondazione Fossati; Il Museo del Fumetto non riaprirà in Brianza (ma l’archivio sarà trasferito a Desio); Il Museo del Fumetto sarà a Monza: dallo storico Spazio Wow al quartiere Cederna; Il Museo del Fumetto, sfrattato da Milano, potrebbe trovare casa a Monza, nell'ex biblioteca del quartiere Cederna.

Il Museo del Fumetto sarà a Monza: dallo storico Spazio Wow al quartiere CedernaIl presidente della Fondazione Franco Fossati Luigi Bona ha vinto la sua battaglia per trovare una nuova sede al Museo dopo la dolorosa chiusura a Milano con le controversie vissute con il Comune ... ilgiorno.it

Il Museo del Fumetto, sfrattato da Milano, potrebbe trovare casa a Monza, nell’ex biblioteca del quartiere CedernaLa giunta ha approvato una delibera di indirizzo per avviare il percorso finalizzato a destinare l’immobile pubblico come sede di «WOW Monza». Desio ospiterà gratis per due anni l'archivio di Fondazio ... milano.corriere.it

Dopo la recente mostra dell'Ape Maia, per almeno due anni Desio diventa la nuova sede del WOW Spazio Fumetto - Museo del Fumetto di Milano: conferenza stampa con il sindaco domani giovedì #30aprile www.ilcittadinomb.it/news/cultura-e-tempo-libe - facebook.com facebook