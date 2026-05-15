CX Naples Centrale ospita la finale di SkillBoost Lab | studenti e imprese si incontrano in un percorso di formazione e accesso al mondo del lavoro

A CX Naples Centrale si è svolta la finale della seconda edizione di SkillBoost Lab, un programma di formazione e avvicinamento al mondo del lavoro promosso da CX Campus & Hotel, il brand specializzato in student housing e hospitality ibrida. La competizione ha coinvolto circa 200 studenti provenienti da diverse città italiane, offrendo loro un’esperienza di crescita professionale. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e imprese che hanno condiviso un percorso di formazione e confronto.

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