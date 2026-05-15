Curiosità la Pasticceria Pansa di Amalfi vola all' Hankyu Italian Festival di Osaka
Tra il 20 e il 25 maggio, la Pasticceria Pansa di Amalfi parteciperà al Hankyu Italian Festival di Osaka, evento giapponese alla sua quarantesima edizione. La manifestazione si svolge in questa città del Giappone e mette in evidenza prodotti italiani. La pasticceria amalfitana sarà tra i espositori presenti, portando con sé le sue specialità. L’evento si svolge nel corso di una settimana e coinvolge diverse aziende italiane.
Dal 20 al 25 Maggio, la Pasticceria Pansa di Amalfi vola in Giappone, dove sarà tra i protagonisti del Hankyu Italian Festival di Osaka, giunto alla quarantesima edizione. "Al centro della nostra proposta ovviamente il limone di Villa Paradiso con la delizia e le scorzette", annunciano dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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