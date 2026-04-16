Curiosità ad Amalfi un secondo Fast Information Point

Da sabato 18 aprile, ad Amalfi viene inaugurato un secondo punto di informazione rapida situato in Piazza Duomo. La nuova postazione si aggiunge a quella già esistente, offrendo un servizio supplementare ai visitatori e ai residenti che cercano informazioni sul territorio. L'apertura è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un potenziamento dei servizi di informazione locale.

Al via, da sabato 18 aprile, l'attivazione della seconda postazione dedicata al Fast Information Point presso Piazza Duomo ad Amalfi. L’iniziativa è finalizzata a favorire una maggiore dispersione e gestione dei flussi turistici verso il cuore del centro storico e delle frazioni dell’Antica.🔗 Leggi su Salernotoday.it Costiera amalfitana: Colli di Fontanelle – Nerano #5 Notizie correlate Curiosità, Amalfi e i suoi limoneti a Vinitaly: orgoglio per l’Antica Repubblica MarinaraAnche Amalfi protagonista al Vinitaly, il più importante salone internazionale dei vini e dei distillati, con la sua agrobiodiversità e la sua... Frana ad Amalfi. Si teme per NiscemiCresce la preoccupazione per gli abitanti di Niscemi, in Sicilia, mentre una frana di grandi dimensioni è caduta nella notte lungo la Costiera...