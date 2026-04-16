Curiosità ad Amalfi un secondo Fast Information Point

Da salernotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sabato 18 aprile, ad Amalfi viene inaugurato un secondo punto di informazione rapida situato in Piazza Duomo. La nuova postazione si aggiunge a quella già esistente, offrendo un servizio supplementare ai visitatori e ai residenti che cercano informazioni sul territorio. L'apertura è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un potenziamento dei servizi di informazione locale.

Al via, da sabato 18 aprile, l'attivazione della seconda postazione dedicata al Fast Information Point presso Piazza Duomo ad Amalfi. L’iniziativa è finalizzata a favorire una maggiore dispersione e gestione dei flussi turistici verso il cuore del centro storico e delle frazioni dell’Antica.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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