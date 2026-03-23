Curiosità arriva Pasqua d’Artista | il Tempio di Pomona celebra l’eccellenza della pasticceria artigianale

Salerno si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale ed enogastronomico dedicato alla tradizione dolciaria pasquale. Venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026 il suggestivo Tempio di Pomona ospiterà la prima edizione di Pasqua d’Artista, il progetto ideato e organizzato da Erre Erre Eventi per valorizzare l’alta pasticceria artigianale nel periodo più simbolico dell’anno. Non un semplice evento espositivo, ma un format culturale pensato come un “salotto” dell’artigianalità d’eccellenza, in cui colombe, pastiere e uova di cioccolato diventano espressione di identità, memoria e competenza tecnica. Protagoniste dell’evento saranno la... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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La Pasticceria Gemma sarà protagonista alla prima edizione di Pasqua d’Artista. Porterà in scena tutta la qualità dei suoi prodotti artigianali, realizzati con passione, cura e ingredienti selezionati, per regalare un’esperienza di gusto autentica e raffinata. facebook