Malpensa primo test in Italia del robot OLGA che monitora la biodiversità

A Malpensa si svolge il primo test in Italia del robot OLGA, progettato per monitorare la biodiversità. Il robot utilizza tecnologie di intelligenza artificiale per rilevare e analizzare gli aspetti ambientali nella zona aeroportuale. L’obiettivo è raccogliere dati in modo più efficiente rispetto ai metodi tradizionali. Il progetto coinvolge enti locali e aziende specializzate nel settore tecnologico.

Tutela e monitoraggio della biodiversità con tecnologia e intelligenza artificiale al servizio della natura all’ aeroporto di Milano Malpensa e al Parco del Ticino, dove è stato effettuato il primo test in Italia del robot sviluppato nell’ambito del progetto europeo OLGA – hOListic & Green Airports, già sperimentato con successo all’aeroporto di Parigi Charles De Gaulle. Un ulteriore passo avanti nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative a supporto della sostenibilità ambientale degli aeroporti. Il robot, progettato per operare in ambienti naturali complessi, è dotato di sensori avanzati e sistemi di rilevazione che consentono di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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