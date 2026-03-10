Tutti in meta per Lorenzo al Pestello Verde una giornata di sport e solidarietà

Sabato 7 marzo al campo del Pestello Verde di Montevarchi si è svolta una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà, intitolata “Tutti in meta per Lorenzo”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti e volontari che hanno preso parte a partite e iniziative per sostenere una causa benefica. La manifestazione ha coinvolto diverse persone di tutte le età, creando un’atmosfera di collaborazione e impegno collettivo.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Una giornata all'insegna dello sport, della solidarietà e dello spirito di squadra quella vissuta sabato 7 marzo al campo del Pestello Verde di Montevarchi, dove si è svolto l'evento "Tutti in meta per Lorenzo". L'iniziativa ha richiamato numerose persone tra giocatori, famiglie e appassionati, unite dal desiderio di trascorrere alcune ore insieme nel segno dello sport ma soprattutto di sostenere una causa importante. L'intero incasso della giornata è stato infatti devoluto alla famiglia di Lorenzo, trasformando l'appuntamento sportivo in un momento concreto di solidarietà. Un gesto che ha confermato ancora una volta come il rugby, oltre alla dimensione agonistica, sappia esprimere valori profondi di vicinanza, condivisione e sostegno reciproco.

