Bottiglie incendiarie per danneggiare il parco | nuovo raid vandalico nell' area verde di Garbatella

Nella zona di Garbatella, un gruppo di vandali ha dato fuoco a un’area del parco utilizzando bottiglie di vetro piene di liquido infiammabile. L’attacco è avvenuto nella serata, pochi ore dopo l’inaugurazione di una targa dedicata a padre Guido Chiaravalli, che si è svolta di mattina. Le fiamme hanno causato danni alla vegetazione e alle strutture dell’area verde.

Il caso dopo l'inaugurazione del viale per padre Guido Chiaravalli, i volontari: "Ennesimo attacco, ma non ci fermeremo" La mattina l'inaugurazione della targa per padre Guido Chiaravalli. Nella serata il blitz dei vandali che hanno dato alle fiamme e danneggiato un'area del parco Garbatella dandola alle fiamme "da quanto ci risulta utilizzando delle bottiglie di vetro con del liquido infiammabile" fa sapere l'assessore all'Ambiente del municipio VIII, Claudio Mannarino. A denunciare con rabbia quanto accaduto nella serata di ieri, domenica 8 marzo poco dopo le 20, è il circolo Legambiente Garbatella: "Il vialetto è stato danneggiato, fortunatamente, non in modo grave perché grazie alle ultime piogge le fiamme non hanno attecchito – spiega Elena, una dei volontari che si prende cura dell'area -.