Il cuore oltre la rete | il grande ritorno di Polina Malik a Melendugno

A Melendugno, torna a far parlare di sé il mondo dello sport con il grande ritorno di una nota atleta locale. Dopo aver vissuto diverse esperienze, la protagonista ha deciso di riprendere la sua attività agonistica, riaccendendo l’interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La sua presenza si inserisce in un quadro di continuità e rinnovamento, attirando l’attenzione di chi segue da vicino le vicende sportive della zona.

MELENDUGNO – Il mondo dello sport è spesso fatto di transizioni rapide e carriere vissute con la valigia in mano, ma esistono capitoli che chiedono prepotentemente di essere riaperti per scrivere pagine ancora più emozionanti.È questo il senso profondo del ritorno di Polina Malik tra le fila.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Il grande cuore della StraDozza. Oltre 4mila euro per la sanitàIl grande cuore della StraDozza ha regalato un altro battito di speranza alla prevenzione. Giorgia Avenia e Melendugno: il cuore della regia batte ancora nel SalentoMELENDUGNO – Il futuro della Narconon Volley Melendugno continua a passare dalle mani sapienti di Giorgia Avenia. Contenuti di approfondimento Il cuore oltre la rete: il grande ritorno di Polina Malik a MelendugnoL’opposta israeliana sceglie nuovamente il Salento per la stagione 2026/2027, suggellando un legame indissolubile con il territorio e la tifoseria ... lecceprima.it Polina Malik torna a Melendugno: il Salento era già casa suaLa Narconon Volley Melendugno annuncia con immenso orgoglio il ritorno dell'opposta Polina Malik per la stagione 2026/2027. Una scelta di cuore che racconta, ... corrieresalentino.it