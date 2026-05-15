Cuore e reni sotto controllo | a Borgomanero una giornata di screening gratuiti

A Borgomanero si svolge una giornata di screening gratuiti dedicata alla salute di cuore e reni, offrendo ai cittadini l’opportunità di sottoporsi a controlli senza costi. L’evento, promosso nel rispetto delle normative vigenti, prevede l’accesso libero e senza prenotazione. Sono previsti esami specifici per valutare lo stato di salute di organi fondamentali, con l’obiettivo di individuare eventuali problemi in anticipo. La giornata si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla prevenzione sanitaria.

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La prevenzione gratuita torna protagonista a Borgomanero con un appuntamento dedicato alla salute dei cittadini. Sabato 16 maggio, presso la sede degli Alpini, si terrà la terza edizione di "Controlla gratuitamente cuore e reni", iniziativa promossa dall'associazione Pronefropatici Fiorenzo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Reni sotto controllo: screening gratuiti a Imperia e SanremoImperia e Sanremo accolgono la Giornata Mondiale del Rene il 12 marzo 2026 con punti informativi aperti alla cittadinanza. Reni sotto controllo: screening gratuito a CrotoneLo screening gratuito per la funzionalità renale sarà attivo giovedì 12 marzo 2026 a Crotone e Mesoraca senza necessità di prenotazione. Rene, con la diagnosi precoce si protegge anche il cuore: ecco cosa fareLa malattia renale cronica è una pandemia silenziosa. E colpisce in silenzio. Spesso non dà segni e quindi rimane asintomatica fino agli stadi più gravi. Eppure basterebbero pochi esami per cogliere ... repubblica.it Pressione alta? Ecco le cinque regole per prevenirla (e proteggere cuore, cervello e reni)Alimentazione sana, attività fisica regolare, farmaci su indicazione del medico. Per tenere sotto controllo la pressione arteriosa e quindi abbassare il rischio di infarto, ictus, insufficienza ... repubblica.it