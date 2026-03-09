Reni sotto controllo | screening gratuiti a Imperia e Sanremo

Il 12 marzo 2026, Imperia e Sanremo ospitano la Giornata Mondiale del Rene con punti informativi aperti al pubblico. Durante questa giornata, vengono offerti screening gratuiti per controllare la salute dei reni e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di monitorare questa funzione. Le postazioni sono accessibili ai cittadini che desiderano ricevere informazioni e fare controlli di base.

Imperia e Sanremo accolgono la Giornata Mondiale del Rene il 12 marzo 2026 con punti informativi aperti alla cittadinanza. La Struttura di Nefrologia e Dialisi dell’ASL1 organizza queste attività per promuovere la prevenzione delle malattie renali attraverso mini screening gratuiti. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di sensibilizzazione internazionale, mirando a correggere stili di vita e identificare fattori di rischio precocemente. Gli operatori sanitari saranno presenti in due sedi specifiche per offrire consigli utili e informazioni dirette ai cittadini che si presenteranno negli orari stabiliti. Sul territorio: i dettagli degli screening. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reni sotto controllo: screening gratuiti a Imperia e Sanremo Articoli correlati Il Policlinico San Pietro aderisce alla Giornata Mondiale del Rene 2026 con screening gratuiti per valutare la salute dei reniLa Giornata Mondiale del Rene diventa occasione per promuovere controlli e prevenzione delle malattie renali, spesso silenziose nelle fasi iniziali... Bagheria investe sulla prevenzione: screening gratuito per cuore e reni a Villa ButeraDomenica 28 dicembre l’iniziativa “La Salute sotto l’Albero” porta specialisti, controlli nefrocardiologici e diagnosi precoce direttamente ai... Tutti gli aggiornamenti su Reni sotto Temi più discussi: San Carlo, il 12 marzo screening nefrologico gratuito; Reni sotto controllo: una giornata di prevenzione in ospedale; Giornata Mondiale del Rene: screening gratuiti a Verduno, Alba e Bra; Giornata mondiale del rene, screening gratuiti all'ospedale di Novara. Screening gratuiti all’ospedale San Martino di Oristano per la salute dei reniUna giornata di informazione, visite e screening per prevenire le malattie renali. A promuoverla, giovedì 12 marzo, è l’Unità operativa di Emodialisi della Asl 5 di Oristano in occasione della ... linkoristano.it Al San Carlo di Potenza l’11 e 12 marzo visite gratuite per psoriasi e Giornata Mondiale del Rene. Ecco come prenotareAor San Carlo, (H)open day sulla salute della donna: visite gratuite dedicate alla psoriasi L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo rinnova il proprio impegno sul fronte della prevenzione aderendo a ... melandronews.it Addio ai calcoli renali senza passare sotto i ferri Quello che sta succedendo nei laboratori di ricerca ha dell'incredibile. Immaginate dei minuscoli robot grandi quanto un chicco di riso capaci di navigare nel corpo umano guidati da magneti esterni. Questa nu - facebook.com facebook