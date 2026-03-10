Reni sotto controllo | screening gratuito a Crotone

Un servizio di screening gratuito per la funzionalità renale si svolgerà giovedì 12 marzo 2026 a Crotone e Mesoraca. L'iniziativa è aperta a tutti e non richiede prenotazione. Le persone interessate potranno sottoporsi ai controlli senza costi aggiuntivi in questa data, con il personale sanitario disponibile per effettuare gli esami.

Lo screening gratuito per la funzionalità renale sarà attivo giovedì 12 marzo 2026 a Crotone e Mesoraca senza necessità di prenotazione. L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Crotone organizza l’iniziativa in occasione della Giornata Mondiale del Rene, integrando controlli clinici con un laboratorio culinario guidato dallo chef Andrea Finocchiaro previsto per martedì 10 marzo. Il Direttore Generale Antonio Graziano sottolinea come questa azione rappresenti un passo concreto verso una medicina preventiva che accompagna il paziente nella vita quotidiana. La mappa operativa: due sedi, un unico obiettivo. L’azione si dispiega su due punti strategici della provincia di Crotone, coprendo sia il capoluogo che le aree interne più remote. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reni sotto controllo: screening gratuito a Crotone Articoli correlati Reni sotto controllo: screening gratuiti a Imperia e SanremoImperia e Sanremo accolgono la Giornata Mondiale del Rene il 12 marzo 2026 con punti informativi aperti alla cittadinanza. Bagheria investe sulla prevenzione: screening gratuito per cuore e reni a Villa ButeraDomenica 28 dicembre l’iniziativa “La Salute sotto l’Albero” porta specialisti, controlli nefrocardiologici e diagnosi precoce direttamente ai... Approfondimenti e contenuti su Reni sotto Temi più discussi: San Carlo, il 12 marzo screening nefrologico gratuito; Reni sotto controllo: una giornata di prevenzione in ospedale; Giornata Mondiale del Rene: screening gratuiti a Verduno, Alba e Bra; Giornata mondiale del rene, screening gratuiti all'ospedale di Novara. Screening gratuiti all’ospedale San Martino di Oristano per la salute dei reniUna giornata di informazione, visite e screening per prevenire le malattie renali. A promuoverla, giovedì 12 marzo, è l’Unità operativa di Emodialisi della Asl 5 di Oristano in occasione della ... linkoristano.it Aor San Carlo, screening nefrologico gratuito per la Giornata Mondiale del ReneIn occasione della Giornata Mondiale del Rene, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo aderisce al progetto Porte aperte in Nefrologia, promosso dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e dalla ... lasiritide.it Reni malati per un italiano su dieci. Controlli gratuiti nella giornata mondiale Il 12 marzo "Porte Aperte in Nefrologia". Dalla dieta allo sport, le regole della prevenzione. La malattia renale cronica, una pericolosa condizione in cui i reni non funzionano bene e c - facebook.com facebook