Cucina asiatica risotto paella e polenta | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Durante il fine settimana in Bergamasca si svolgono diverse sagre e festival legati alla cucina, tra cui l’Asian Festival presso ChorusLife, che propone piatti della cucina asiatica. Si tengono anche eventi dedicati al risotto e alla paella, con spettacoli e degustazioni. Inoltre, una sagra della polenta anima le piazze della zona, attirando appassionati di piatti tradizionali e di provenienza locale. Questi eventi coinvolgono numerosi espositori e partecipanti della zona.

L’Asian Festival a ChorusLife con tanti piatti della cucina asiatica, la sagra del risotto al Piazzale degli Alpini a Bergamo, il Festival de la paella y la sangria a Rovetta, il Festival della cicoria a Leffe, la sagra della polenta a Valtrighe di Mapello, lo street food a Villa di Serio e altro ancora. Sono diverse le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 24 a domenica 26 aprile. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Dal 24 al 26 aprile a ChorusLife, a Bergamo, si terrà “Asian Festival”, con street food asiatico tutto da scoprire Il cibo sarà uno dei grandi protagonisti: un percorso gastronomico ricco e variegato, ispirato alle grandi metropoli asiatiche.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Cucina tipica, polenta taragna e carciofi: le sagre del fine settimana in BergamascaLa festa delle mammole – sagra del carciofo al Piazzale degli Alpini a Bergamo, la sagra della polenta a Guzzanica di Dalmine, il Festival della... Paella e sangria, street food, gin tonic e vino: le sagre del fine-settimana in BergamascaIl festival “Gin tonic life” a ChorusLife, il gusto dello street food con ricette di tutto il mondo con la “Carovana dei Sapori” ad Azzano San Paolo,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Cucina asiatica, risotto, paella e polenta: le sagre del fine-settimana in Bergamasca. Cucina asiatica, risotto, paella e polenta: le sagre del fine-settimana in BergamascaLe feste e le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 24 a domenica 26 aprile. bergamonews.it Paella di pesce con gamberetti, calamari e cozzeLa Paella è forse il piatto spagnolo più conosciuto in tutto il mondo, un vero e proprio piatto nazionale gustato in tutti i mesi dell'anno. Esistono moltissime varianti regionali e la più famosa di ... it.blastingnews.com