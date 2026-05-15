Cuba in ginocchio | Non abbiamo più niente

La situazione a Cuba è al centro dell’attenzione internazionale, con il governo che ha annunciato che le riserve di risorse essenziali sono ormai esaurite. Il ministro dell’Energia ha affermato pubblicamente che il paese non ha più nulla a disposizione. La crisi si manifesta in diversi settori, con carenze di energia e beni di prima necessità che creano difficoltà quotidiane per la popolazione. La tensione cresce mentre le autorità cercano di gestire questa emergenza.

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