Cuba in ginocchio | Non abbiamo più niente
La situazione a Cuba è al centro dell’attenzione internazionale, con il governo che ha annunciato che le riserve di risorse essenziali sono ormai esaurite. Il ministro dell’Energia ha affermato pubblicamente che il paese non ha più nulla a disposizione. La crisi si manifesta in diversi settori, con carenze di energia e beni di prima necessità che creano difficoltà quotidiane per la popolazione. La tensione cresce mentre le autorità cercano di gestire questa emergenza.
Riflettori accesi sulla situazione a Cuba. Il Paese è allo stremo: “Non abbiamo più niente”, ha dichiarato il ministro dell’Energia. Allarme per il rischio di epidemie. Servizio di Maurizio Di Schino. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cuba in ginocchio: Non abbiamo più niente
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