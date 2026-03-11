Da giorni, l'ex presidente statunitense insiste sul fatto che a Cuba la crisi è grave, con carenze di denaro, petrolio e cibo. Ha annunciato che intende rafforzare il controllo sull’isola, limitando l’accesso ai privati alla leva del petrolio. Questa posizione viene ribadita in continuità con le sue dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti specifici.

di Sara Romanò* Da giorni Trump ripete che a Cuba la situazione è gravissima: mancano soldi, petrolio e cibo. In questo contesto, sostiene, alcuni leader cubani starebbero negoziando con gli Stati Uniti. Gli Usa — prevede — assumeranno presto il controllo dell’isola, in modo amichevole o, come ha aggiunto lunedì, anche non amichevole. I problemi di Cuba, dice, derivano dalla “cattiva filosofia” del governo. Trump dice il vero sul rischio di una crisi umanitaria a Cuba. Omette però che questa condizione è perseguita deliberatamente dalla sua amministrazione. Solo negli ultimi due mesi Trump ha bloccato le esportazioni di petrolio venezuelano... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cuba in ginocchio: Trump mira al controllo dell’isola con la leva del petrolio (solo ai privati)

Temi più discussi: ExxonMobil chiede a Cuba oltre un miliardo di dollari; Cuba, Bonelli: Trump pirata internazionale che affama il popolo cubano; Cuba, blackout da oltre 60 ore | Proteste a L'Avana di notte: Abbasso il comunismo; Ilaria Salis salperà con la Flotilla: destinazione Cuba, sfidando Donald Trump.

