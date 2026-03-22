Cuba nuovo blackout totale | il secondo in meno di una settimana Isola in ginocchio

Nuovo blackout elettrico a Cuba dove dal pomeriggio di sabato e per gran parte di domenica l'Isola è rimasta al buio a causa della disconnessione totale della rete elettrica nazionale che sta facendo i conti col blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cuba, collassa sistema elettrico nazionale: blackout totale sull'isola(LaPresse) Per la seconda volta nel giro di una settimana, il sistema elettrico nazionale cubano è collassato.

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Appena tornata da #Cuba, ora sono a Madrid e rientro in Italia giusto in tempo per andare a votare Mi giunge notizia che adesso sull’isola è in corso un blackout totale, che ovviamente sta creando gravi disagi ad una popolazione già molto affaticata. Ho part x.com