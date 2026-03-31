A L’Avana, la crisi energetica sta causando frequenti blackout e difficoltà nel settore elettrico. Nonostante le interruzioni di corrente, le attività culturali e artistiche continuano ad operare, con alcune sedi che cercano di mantenere le proprie iniziative attive. La ‘Fabrica de Arte Cubano’ rappresenta un esempio di resilienza, mantenendo aperti spazi dedicati alla creatività anche in condizioni di carenza di energia.

“Possono toglierci la corrente, ma non saranno mai in grado di spegnere la luce”. Guardandola da lontano, la ‘Fabrica de Arte Cubano’ a L’Avana sembra essere nata proprio da questa frase. È la notte tra il 21 e il 22 marzo, quella del terzo blackout totale che ha investito Cuba questo mese. Tutt’intorno, la città è immersa in un’oscurità innaturale. I palazzi e le villette stile liberty, non più sgargianti come un tempo, sono spenti, interrotti di tanto in tanto solo da una luce prodotta dai rari generatori a benzina. L’Avana è al buio, ma la ‘Fabrica’ si vede – e si sente – da lontano. È uno dei locali più interessanti della scena artistica della capitale, uno di quelli in cui il cuore pulsante dell’isola non smette di battere, nonostante tutto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba: la crisi energetica sferza L’Avana, ma la musica ‘resiste’

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