Crotone smantellati 2 ambulatori abusivi | tra i sospetti ci sono i social

A Crotone sono stati smantellati due ambulatori senza autorizzazione, gestiti da operatrici ucraine. Le autorità hanno scoperto che i locali operavano senza le necessarie certificazioni e dispositivi di sicurezza, esponendo le pazienti a potenziali rischi. Durante le indagini, sono emerse tracce di comunicazioni sui social media che collegano le operatrici alle attività abusive. La scoperta ha portato alla chiusura immediata delle strutture e all'avvio di verifiche sui canali di comunicazione utilizzati.

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