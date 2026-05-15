Crotone smantellati 2 ambulatori abusivi | tra i sospetti ci sono i social

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crotone sono stati smantellati due ambulatori senza autorizzazione, gestiti da operatrici ucraine. Le autorità hanno scoperto che i locali operavano senza le necessarie certificazioni e dispositivi di sicurezza, esponendo le pazienti a potenziali rischi. Durante le indagini, sono emerse tracce di comunicazioni sui social media che collegano le operatrici alle attività abusive. La scoperta ha portato alla chiusura immediata delle strutture e all'avvio di verifiche sui canali di comunicazione utilizzati.

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?? Punti chiave Come hanno fatto i social a tradire le operatrici ucraine? Quali rischi correvano le pazienti nei locali senza dispositivi salvavita? Perché i prezzi così bassi attiravano le donne verso quelle case? Cosa hanno sequestrato i finanzieri durante il controllo negli ambulatori??? In Breve Due donne ucraine offrivano filler e botulino in abitazioni private a Crotone. Sequestrate 66 fiale di filler e 90 siringhe di acido ialuronico. Trattamenti invasivi promossi su Instagram con prezzi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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