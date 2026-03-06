Nelle ultime ore sono circolate segnalazioni di uomini sospetti vicino alle scuole, con avvisi di attenzione ai bambini rapiti. Una persona ha inviato un messaggio in cui avvertiva di quattro uomini di colore che si aggiravano nelle vicinanze, invitando a fare attenzione senza creare allarmismo. Tuttavia, si tratta di notizie prive di fondamento e che si sono rivelate false.

"Buongiorno volevo solo comunicarvi, senza creare allarmismo, di fare attenzione, tanta attenzione, perché stanno girando 4 uomini di colore vicino alle scuole e prendono i bimbi. Io ho avvertito le maestre - dice agitata una mamma-. Occhi aperti. Fate girare il più possibile questo messaggio nella chat dei genitori". È uno dei tanti messaggi audio che in questi giorni circolano con insistenza nelle chat di gruppo di molte famiglie con figli in età scolare. Agli audio, in alcuni casi, seguono anche foto di un uomo che si sarebbe aggirato in maniera sospetta intorno ad alcune scuole della provincia di Perugia. Ieri, per esempio, la notizia andava forte a Ponte San Giovanni, dove mamme e papà erano tutti in fibrillazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Falsi allarmi sui bambini rapiti: "Occhio ci sono uomini sospetti". Ma sono solo notizie fasulle

Piossasco, la sindaca smentisce l’audio fake e razzista sui bambini rapiti (“Li prendono gli uomini di colore”): segnalazione ai carabinieriUn’indiscrezione totalmente falsa, ma così insistente e preoccupante da rendere necessario l’intervento della sindaca.

