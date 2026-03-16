Medici estetici abusivi intervento della GdF di Napoli

Le forze dell'ordine di Napoli hanno scoperto otto medici estetici senza autorizzazione che promuovevano i loro servizi sui social media. Gli interventi venivano eseguiti in ambulatori in condizioni precarie, alcuni dei quali risultavano fatiscenti. L'operazione è stata condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che ha sequestrato le attrezzature e avviato le pratiche di verifica.

Le Fiamme gialle del Comando Provinciale di Napoli hanno smascherato 8 medici privi di autorizzazioni, che pubblicizzavano sui social le loro prestazioni in ambulatori fatiscenti. Alcuni percepivano il reddito di cittadinanza. Al termine dei controlli, sotto il costante coordinamento delle Procure della Repubblica competenti territorialmente di Napoli, Napoli Nord e Nola, le Fiamme Gialle hanno denunciato gli 8 responsabili per esercizio abusivo della professione medica e sequestrato 3 locali commerciali nella loro disponibilità, circa 3.000 euro in contanti, le attrezzature e le sostanze pericolose utilizzate, tra cui 130 fiale iniettabili di botulino, decine di confezioni di filler dermico e rimodellante iniettabile, oltre 160 siringhe di acido ialuronico, etichette di medicinale già somministrato, nonché oltre 3. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Medici estetici abusivi, intervento della GdF di Napoli Articoli correlati Napoli, farmaci sequestrati: scoperto traffico in centri estetici abusivi, a rischio la salute pubblica.Maxi sequestro di farmaci a Napoli: nel mirino centri estetici abusivi Un’operazione senza precedenti ha portato al sequestro di una quantità... Vasto traffico di medicinali per trattamenti estetici scoperto dalla GdFIn frigoriferi domestici trovate migliaia di dosi di tossina botulinica e creme anestetiche importate illegalmente da Paesi extra Ue, prive di... Contenuti utili per approfondire Medici estetici abusivi intervento... Argomenti discussi: Chirurgia estetica abusiva su TikTok: 8 denunciati dalla Guardia di Finanza tra Napoli e provincia. Napoli, il botox pubblicizzato su TikTok: 8 medici abusivi denunciati dalla Guardia di FinanzaInterventi invasivi in abitazioni private a prezzi stracciati. La GdF di Napoli denuncia 8 abusivi della medicina estetica che si pubblicizzavano sui social. ilgazzettinovesuviano.com Napoli. Chirurgia e medicina estetica senza autorizzazioni, denunciati 8 medici abusiviI medici abusivi pubblicizzavano online trattamenti estetici invasivi - principalmente iniezioni sottocutanee di botulino e acido ialuronico. quotidianosanita.it