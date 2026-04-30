Due persone sono state denunciate e un centro estetico è stato sospeso dopo aver riscontrato irregolarità nelle attività di massaggi e estetica. Le autorità hanno effettuato controlli che hanno portato a sanzioni per oltre 77mila euro, tra penali e amministrative, a causa di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Le verifiche sono state condotte in un comune della provincia di Pavia.

STRADELLA (Pavia) Sanzioni complessive, penali e amministrative, per oltre 77mila euro, un’attività sospesa e due titolari denunciati, in stato di libertà, per violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro. I carabinieri di Stradella e del Nucleo ispettorato del lavoro di Pavia, nell’ambito di controlli con mirate attività ispettive in esercizi commerciali, hanno effettuato due distinti accessi, in un centro massaggi e in un centro estetico. Tipologie di attività costantemente monitorate, con già due operazioni portate a termine nelle ultime settimane, a Pavia e a San Martino Siccomario, anche in quei casi con denunce penali, sanzioni e chiusura temporanea.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Irregolarità in centri estetici e di massaggi: due denunciati

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