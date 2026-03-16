Otto medici sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Napoli per aver eseguito interventi di chirurgia e medicina estetica senza le necessarie autorizzazioni. I professionisti abusivi pubblicizzavano i loro servizi su profili social, promuovendo trattamenti invasivi senza rispettare le normative. L’indagine ha portato alla scoperta di queste attività illegali, che coinvolgevano soggetti privi delle qualifiche richieste per praticare tali procedure.

Tempo di lettura: 2 minuti Eseguivano interventi di chirurgia e medicina estetica, senza autorizzazioni: otto medici abusivi, che pubblicizzavano su profili social trattamenti invasivi, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Napoli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei finanzieri del Gruppo Giugliano in Campania, del primo Nucleo Operativo Metropolitano Napoli e della Compagnia Casalnuovo di Napoli, praticavano principalmente iniezioni sottocutanee di botulino e acido ialuronico che, per legge, devono essere effettuati da un medico chirurgo specializzato. I clienti venivano in locali o abitazioni private dotati di lettini,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Chirurgia estetica senza autorizzazioni, denunciati 8 falsi medici scoperti sui social

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