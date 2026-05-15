A Crotone, un frigorifero abbandonato si trova in via Giovanni Paolo II, nei pressi del luna park. La presenza dell’elettrodomestico ingombra il marciapiede, creando un ostacolo per i pedoni e per i fedeli che transitano nella zona. Chi si occupa di rimuovere i rifiuti ingombranti in quella strada? La questione riguarda chi deve intervenire per eliminare l’oggetto e ripristinare la normale circolazione nel tratto interessato.

? Punti chiave Come può un rifiuto ingombrante ostacolare il passaggio dei fedeli?. Chi deve intervenire per rimuovere l'ostacolo in via Giovanni Paolo II?. Quale servizio gratuito evita che simili episodi rovinino il decoro urbano?. Perché questo gesto incide sul lavoro quotidiano degli operatori Akrea?.? In Breve Abbandono avviene durante le celebrazioni del Settennale della Madonna di Capo Colonna.. Sopra l'elettrodomestico sono state rinvenute diverse bottiglie di bevande già consumate.. Operatori Akrea gestiscono quotidianamente raccolta differenziata e lavaggio carreggiate nell'area.. Akrea offre servizio gratuito di ritiro ingombrenti tramite prenotazione telefonica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, frigorifero abbandonato in via G.P. II vicino al luna park

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