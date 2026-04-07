Gli astronauti dell’Artemis II hanno concluso il loro viaggio attorno alla Luna, segnando un nuovo record di distanza rispetto alla missione Apollo 13. Il viaggio lunedì ha visto il veicolo superare la precedente percorrenza, confermando l’importanza della missione per le future esplorazioni spaziali. Durante un intervento, un responsabile ha sottolineato che il lato oscuro della Luna presenta caratteristiche molto diverse da quello visibile dalla Terra.

Gli astronauti dell’Artemis II hanno completato il loro viaggio da record attorno alla Lun a. Il viaggio lunare di lunedì arriva dopo che Artemis II ha superato il record di distanza dell’Apollo 13. Durante il sorvolo, i tre americani e un canadese hanno potuto ammirare viste mai viste prima della parte lontana della luna e anche di un’eclissi solare. L’equipaggio ha perso temporaneamente il contatto con il Controllo Missione mentre girava dietro la luna senza fermarsi. Dopo aver ristabilito il contatto con il Controllo Missione, gli astronauti hanno parlato con il presidente Donald Trump. Il presidente ha posto all’equipaggio una serie di domande, tra cui se esiste una differenza visibile tra il lato vicino e quello lontano della Luna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Artemis II, Hansen: "Lato oscuro Luna è molto diverso da quello più vicino a noi"

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Tre minuti irripetibili. Durante la missione Artemis II, la capsula Orion della NASA ha osservato un raro allineamento: la Luna ha oscurato il Sole, offrendo una visione unica dallo spazio profondo. Le immagini in timelapse, registrate il 6 aprile 2026, mostrano il - facebook.com facebook

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