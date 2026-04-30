MarTa il Tribunale dà ragione alla UIL | riconosciuta condotta antisindacale

Il Tribunale del Lavoro di Taranto ha stabilito che il Ministero della Cultura, nel caso specifico il Museo Archeologico Nazionale, ha adottato comportamenti considerati antisindacali. La decisione si basa su un procedimento giudiziario in cui è stata accertata questa condotta. La sentenza ha riconosciuto la posizione della sigla sindacale coinvolta, confermando che alcune azioni dell’ente pubblico sono risultate contrarie alle norme a tutela del sindacato.

Tarantini Time Quotidiano Il Tribunale del Lavoro di Taranto ha riconosciuto la sussistenza di una condotta antisindacale da parte del Ministero della Cultura – Museo Archeologico Nazionale di Taranto. La decisione è stata emessa dal giudice Miriam Fanelli con decreto ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori. Il procedimento era stato avviato dalla ex UIL PA Taranto, oggi confluita nella UIL FP, attraverso il coordinatore della Cultura UIL FP Francesco Villani, assistito dall’avvocato Mario Soggia. Al centro del ricorso l’esclusione del sindacato dalla fase di verifica e attuazione di un accordo integrativo firmato nel novembre 2024 e successivamente modificato unilateralmente dall’amministrazione nel luglio 2025.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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