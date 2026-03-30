Società di vigilanza accusata di condotta antisindacale | il tribunale dà ragione alla Filcams Cgil e rigetta il ricorso

Il tribunale di Chieti ha deciso di respingere il ricorso di una società di vigilanza, confermando il decreto che aveva già stabilito la natura antisindacale delle sue azioni in occasione di una procedura sindacale. La decisione è stata emessa il 26 marzo dalla sezione lavoro del tribunale, che ha quindi dato ragione alla rappresentanza sindacale.

Rigettato il ricorso presentato dalla società Aquila Spa. La vicenda giudiziaria riguarda uno sciopero del 25 luglio scorso Il tribunale ordinario di Chieti, sezione lavoro, con sentenza emessa lo scorso 26 marzo, ha rigettato il ricorso presentato dalla società Aquila Spa, confermando il decreto con cui era già stato accertato il carattere antisindacale delle condotte poste in essere dall'azienda in occasione dello sciopero del 25 luglio 2025 proclamato dalla Filcams Cgil di Chieti. A renderlo noto è il sindacato, a cui la società di vigilanza avrebbe risposto con una serie di comportamenti ritenuti illegittimi: "l'indicazione di... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Società di vigilanza accusata di condotta antisindacale: il tribunale dà ragione alla Filcams Cgil e rigetta il ricorso Articoli correlati Alia, il tribunale rigetta il ricorso di alcune organizzazioni: "Nessuna condotta antisindacale"Il Tribunale ordinario di Termini Imerese ha rigettato il ricorso presentato da alcune organizzazioni sindacali avverso il Comune di Alia, stabilendo... "Una condotta antisindacale". Il giudice dà ragione alla Cgil e condanna il Comune di Subbianodi Gaia Papi Un passaggio di una delibera comunale può trasformarsi in un caso di rilievo sul fronte dei diritti sindacali.