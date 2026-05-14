Crosetto ha fretta di spendere 14,9 miliardi di euro e cerca Giorgetti | Scritto due volte per usare i fondi Safe aspetto risposta
Il ministro della Difesa ha espresso l'intenzione di utilizzare rapidamente i 14,9 miliardi di euro provenienti dal fondo europeo per gli armamenti. Ha riferito di aver scritto due volte al ministro dell'Economia per sollecitare una risposta definitiva sulla possibilità di accedere ai fondi Safe. La richiesta riguarda l'impiego di queste risorse per investimenti nel settore militare e di difesa. La decisione attende ancora una conferma ufficiale da parte del Ministero dell'Economia.
Crosetto spinge per spendere i 14,9 miliardi di euro del fondo europeo per gli armamenti. Il Ministro della Difesa ha detto di aver sollecitato il suo collega titolare del Ministero dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a prendere una decisione definitiva in merito all'accesso dell'Italia al Safe. 🔗 Leggi su Today.it
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