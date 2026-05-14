Crosetto ha fretta di spendere 14,9 miliardi di euro e cerca Giorgetti | Scritto due volte per usare i fondi Safe aspetto risposta

Il ministro della Difesa ha espresso l'intenzione di utilizzare rapidamente i 14,9 miliardi di euro provenienti dal fondo europeo per gli armamenti. Ha riferito di aver scritto due volte al ministro dell'Economia per sollecitare una risposta definitiva sulla possibilità di accedere ai fondi Safe. La richiesta riguarda l'impiego di queste risorse per investimenti nel settore militare e di difesa. La decisione attende ancora una conferma ufficiale da parte del Ministero dell'Economia.

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