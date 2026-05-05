Biennale subito una protesta pro-Gaza E l' Ue rimanda la decisione sui fondi

Oggi si sono aperti i preparativi per la Biennale Arte 2026, con giornalisti e professionisti che hanno visitato in anteprima i padiglioni ai Giardini, in attesa dell’inaugurazione ufficiale prevista per il 9 maggio. Nel frattempo, si sono già svolte alcune manifestazioni di protesta, tra cui una di sostegno a Gaza. L’Unione Europea ha annunciato di aver rinviato la decisione sui fondi destinati all’evento.

Si aprono oggi i giorni di “pre-apertura” della Biennale Arte 2026, con giornalisti e addetti ai lavori accreditati che hanno potuto visitare in anteprima i padiglioni nazionali ai Giardini (l'apertura al pubblico è prevista per il 9 maggio). Nessuna sorpresa per il padiglione russo, che come.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Corteo per la PALESTINA passa al COLOSSEO: il pugno chiuso di ALBANESE, THUNBERG e altri esponenti Notizie correlate Biennale, 22 Paesi contro la Russia: lettera di protesta dopo l'ok della Fondazione. L'Ue: «Basta fondi»VENEZIA - No alla partecipazione della Russia alla Biennale d'Arte di Venezia 2026. Biennale Arte, Ue in pressing: “Se c’è la Russia via i fondi”(Adnkronos) – L’Ucraina ha imposto sanzioni a cinque rappresentanti del padiglione nazionale della Russia alla prossima Biennale Arte 2026 di Venezia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Biennale, oltre 2.300 firme a favore dell’artista israeliano: La giuria non lo escluda; L'artista Fainaru: Io, discriminato alla Biennale, come mio padre nel 1940. Gli ebrei vivono nel terrore; Bagnini, sciopero rinviato ma c'è il rischio di dimissioni in massa; Festa per la vittoria fuori controllo: Jesolo blinda la finale e vieta i maxi schermi nelle piazze. Protesta di artisti contro il genocidio a Gaza ai Giardini della BiennaleProtesta estemporanea e pacifica contro il genocidio a Gaza ai Giardini della Biennale nel giorno di pre-apertura su invito per i giornalisti e gli addetti ai lavori. (ANSA) ... ansa.it La Biennale di Venezia non può escludere nessuno: lo dimostra la sua storiaRipercorriamo la storia della Biennale mentre Russia e Israele tornano nel 2026, per capire perché la sua stessa struttura rende l’esclusione quasi impossibile. domusweb.it È iniziata l'edizione della discordia della Biennale di Venezia. Questa mattina, 5 maggio, le porte sono state aperte alla stampa internazionale e agli addetti ai lavori e anche gli artisti di Mosca hanno iniziato le loro esibizioni. Anastasia Karneeva, la curatrice, h - facebook.com facebook #Biennale Arte, apre il padiglione della #Russia: fiori e performance x.com