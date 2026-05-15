Crollo feriti e fumo a Careggi | ma è solo un’esercitazione

A Firenze, nella struttura ospedaliera di Careggi, si è verificato un crollo parziale del soffitto nella hall della Piastra dei Servizi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti e gestire la situazione, mentre del fumo si è diffuso nell’area. La scena è stata immediatamente circoscritta e messa in sicurezza, in attesa di ulteriori verifiche. L’evento si è rivelato essere un’esercitazione programmata e non una situazione reale di emergenza.

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