Crollo feriti e fumo a Careggi | ma è solo un’esercitazione
A Firenze, nella struttura ospedaliera di Careggi, si è verificato un crollo parziale del soffitto nella hall della Piastra dei Servizi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti e gestire la situazione, mentre del fumo si è diffuso nell’area. La scena è stata immediatamente circoscritta e messa in sicurezza, in attesa di ulteriori verifiche. L’evento si è rivelato essere un’esercitazione programmata e non una situazione reale di emergenza.
Firenze, 15 maggio 2026 – Un crollo parziale del soffitto nella hall della Piastra dei Servizi, feriti da soccorrere. Per fortuna, nulla di vero. Si tratta semplicemente dello scenario che, per una simulazione, andrà in scena domenica 17 maggio all’ospedale di Careggi. L’appuntamento è fissato per le 9, quando l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi attiverà il piano emergenze interne e le procedure di evacuazione, riproducendo così un evento critico ad alta complessità. Lo scenario: crollo e fumo per testare la risposta. La simulazione prevede un crollo parziale del soffitto nella hall della Piastra dei Servizi, con l’attivazione di fumo artificiale per rendere lo scenario il più realistico possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Suonano le sirene alla base Nato, la paura circola sui social ma è solo un'esercitazioneIn un video circolato viene addirittura diffusa la notizia di un possibile attentato.
Incidente al Lago di Morasco: operaio cade in acqua mentre lavora alla diga… ma è solo un'esercitazioneUn incidente al Lago di Morasco, in Val Formazza, dove un operaio è caduto in acqua mentre lavorava alla diga… ma per fortuna è solo un'esercitazione.
Crollo, feriti e fumo a Careggi: ma è solo un’esercitazioneDomenica 17 maggio all’ospedale fiorentino esercitazione su vasta scala con 118, vigili del fuoco, Croce Rossa e Protezione civile. Obiettivo: testare la macchina dei soccorsi in uno scenario ad alta ... lanazione.it
Venezia, crollo all'ex caserma Pepe durante un sopralluogo: quattro operai feritiQuattro operai sono rimasti gravemente feriti in un incidente sul lavoro a Venezia, a seguito del crollo di un solaio. È accaduto all'interno dell'ex caserma Pepe a San Nicolò, durante un accertamento ... tg24.sky.it