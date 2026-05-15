Crociere scientifiche | cosa sono e quanto costano i viaggi esplorativi a cui partecipavano i sub morti alle Maldive

Una recente tragedia alle Maldive ha portato nuovamente sotto i riflettori le crociere scientifiche, un tipo di viaggio che combina l’esplorazione marina con attività di ricerca e studio. Cinque sub italiani hanno perso la vita in un atollo dell’arcipelago, suscitando attenzione sulla natura di queste spedizioni. Le crociere di questo genere prevedono spesso la partecipazione di appassionati e professionisti, e il costo di un viaggio può variare notevolmente a seconda delle attività e della durata.

La recente tragedia nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, costata la vita a cinque subacquei italiani, ha riacceso i riflettori su una formula di viaggio affascinante quanto complessa: la crociera turistico-scientifica. Le vittime – tra cui figurano Monica Montefalcone, stimata docente di ecologia. 🔗 Leggi su Today.it

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