Uova di Fabergé | cosa sono quanto valgono e perché costano così tanto

Da quotidiano.net 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le uova di Fabergé sono oggetti di artigianato di lusso realizzati all’inizio del XX secolo, famosi per i dettagli minuti e l’uso di materiali preziosi. Originariamente commissionate dalla famiglia imperiale russa, queste opere sono diventate simbolo di raffinatezza e prestigio. Oggi, alcune di queste uova sono state vendute a prezzi elevati nelle aste, raggiungendo cifre considerevoli. La loro rarità e il valore storico contribuiscono a farle costare così tanto.

Roma, 29 aprile 2026 – Un vero collezionista, almeno una volta, si sarà imbattuto nel mito delle uova di Fabergé. Quando si parla di lusso estremo e oggetti da collezione, il termine uovo di Fabergé è tra i più evocativi. Non si tratta di semplici manufatti decorativi, ma di vere e proprie opere d’arte che uniscono oreficeria, ingegneria e storia imperiale. Le uova di Fabergé sono diventate nel tempo simboli di ricchezza e raffinatezza assoluta, fino a essere considerate tra gli oggetti più preziosi mai realizzati. Ma cosa sono esattamente, quale storia raccontano e soprattutto quanto vale un uovo di Fabergé oggi? Cos’è l’uovo di Fabergé. L’uovo di Fabergé è un oggetto prezioso realizzato in oro, smalti, pietre preziose e materiali nobili, spesso contenente al suo interno una sorpresa meccanica o gioielliera.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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