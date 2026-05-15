Cristina Manzo porta il sole di Napoli a Milano e Roma

Bella e luminosa come il sole di Napoli, la 26enne cantautrice partenopea Cristina Manzo esce su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo prodotto da Gisma negli spazi di Paradise Studios e distribuito da Mave mgmt: “Come il sole ad agosto”, con le sonorità pop-dance che caratterizzano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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