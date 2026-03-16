Mahsa Mehrnam l' iraniana che porta 50 chili di zafferano da Teheran a Milano | Lo raccolgono le donne prima che salga il sole

Mahsa Mehrnam, un'iraniana, porta a Milano 50 chili di zafferano proveniente da Teheran. Le donne raccolgono i fiori prima dell’alba, e per ottenere un grammo di zafferano servono circa 150 fiori. I fiori vengono lavorati subito, prima che l’aria si riscaldi, e lei riesce a parlare con la sua famiglia soltanto per pochi secondi al telefono.

Ogni due o tre giorni il telefono squilla. Dura venti secondi. Dall'altra parte c'è Teheran, una madre che dice «va tutto bene, non ti preoccupare, tua sorella sta bene, papà anche». Poi la linea cade, provare con internet non serve: nulla funziona. Da questa parte, a Milano, c'è Mahsa Mehrnam, un’iraniana che riattacca e torna a lavorare. Lo zafferano, che lei importa dall’Iran, non aspetta le guerre. Servono centocinquanta fiori per farne un grammo. Centocinquanta crochi viola raccolti prima che il sole scaldi l'aria, perché il calore rovina tutto: l'aroma, il colore, il senso stesso del gesto. A separarli, uno per uno, tre pistilli per fiore, sono mani di donna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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